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В Крыму число предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» возросло до пятидесяти одного

В Крыму число предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» возросло до пятидесяти одного

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:42 20.09.2024

Количество предприятий, принимающих участие в нацпроекте «Производительность труда» на территории Республики Крым, возросло до пятидесяти одного. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Нацпроект «Производительность труда» – отличная возможность для нашего бизнеса развиваться и адаптироваться к современным требованиям рынка. С начала 2022 года, благодаря реализации пилотных проектов по внедрению бережливого производства, в Крыму предприятия смогли сэкономить более 152 миллионов рублей, – отметила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, новыми участниками нацпроекта стали два предприятия санаторно-курортного комплекса республики.

Также Ирина Кивико напомнила, что в этом году уровень удовлетворенности крымских предприятий работой Регионального центра компетенций, реализующего нацпроект в Крыму, составил 99%. При этом в рейтинге оценивались финансовые результаты от внедрения бережливых технологий, уровень профессионализма экспертов, вовлеченность коллектива, возможность тиражирования проекта, а также объём полученных знаний и навыков.

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Также в настоящее время на платформе Производительность.РФ открыт приём заявок от крымских предприятий на участие в проекте. Всего в Республике Крым под управлением Регионального центра компетенции в 2025 году будут реализованы проекты на 7 предприятиях.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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