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В Крыму число зараженных коронавирусом пошло на седьмую сотню. 13 новых случаях инфекции

В Крыму число зараженных коронавирусом пошло на седьмую сотню. О 13 новых случаях инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:24 21.06.2020

За весь период в Крыму выздоровело 403 человека.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 13 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества подтверждённых случаев 6 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 7 человек обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия, — сообщил Аксёнов.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 608 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 456 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 25 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период –403 человека.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 233 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2 010 человек, в стационарах находятся 287 человек, изолировано в обсерваторы – 936 человек.

 

В Крыму число зараженных коронавирусом пошло на седьмую сотню. О 13 новых случаях инфекции

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