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Фото: news.myseldon.com

В Крыму число заразившихся коронавирусом стремительно растёт. Очередной антирекорд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:23 10.10.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 157 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 9 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. 130 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 5710 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 4606 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5226 человек.

Выздоровевших за весь период – 3443 человека.

В Крыму число заразившихся коронавирусом стремительно растёт. Очередной антирекорд

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