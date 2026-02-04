В Крыму чистят дороги от снега — ситуация на утро 4 февраля

За прошедшие сутки дорожниками «Крымавтодор» выполнен комплекс работ по содержанию элементов улично-дорожной сети. Очистка проводилась механизированным и ручным способом – с особым вниманием к остановочным пунктам, заездным карманам и участкам с повышенной пешеходной нагрузкой, – сообщили в компании.

Вручную дорожники очистили более 116 тысяч квадратных метров площадок, автобусных остановок, заездных карманов и пешеходных зон, механическим способом – почти 73 тысячи «квадратов» заездных карманов и примыканий. Кроме того, от снега и наледи почистили почти 41 тыс. метров бортового камня.

Работы проведены в границах Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Белогорского, Джанкойского, Красноперекопского, Советского, Нижнегорского, Кировского, Ленинского, Черноморского районов, на улично-дорожной сети Ялты, Алушты, Керчи, Судака и Феодосии. На автомобильных дорогах Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Симферополь – Евпатория – Мирный, Таврида, Белогорск – Феодосия, Алушта – Судак – Феодосия, – перечислили в пресс-службе.

Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг дорожной обстановки.

Вечером во вторник на дорогах Крыма из-за снегопадов и гололедицы было затруднено движение транспорта. В этой связи на магистрали вывели спецтехнику.

источник: РИА Новости Крым