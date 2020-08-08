В Крыму — чрезвычайная пожарная опасность

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

8-11 августа в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, западных районах и в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним: в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Введение особого противопожарного режима подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республики Крым.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

выжигать сухую растительность.

Всего в 2020 году на территории Республики Крым произошло 67 лесных пожаров. Основная причина данных возгораний — неосторожное обращение населения с огнём. Также фактором, усугубляющим противопожарную обстановку, становятся изменения климатических условий.

Штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий предусмотрены частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и составляют от 2 до 400 тыс. рублей.

Если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью человека (либо привело к его гибели) или уничтожены (повреждены) лесные насаждения санкциями статей (219 и 261, 262 УК РФ) предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная.

Специалисты МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК призывают граждан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».