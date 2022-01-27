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В Крыму чтят память защитников Ленинграда

В Крыму чтят память защитников Ленинграда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 27.01.2022

Освобождение Ленинграда от фашистской блокады – беспримерный подвиг мужества, стойкости и отваги защитников и жителей города.

В ходе рабочей поездки в Феодосию спикер крымского парламента Владимир Константинов принял участие в памятном мероприятии, посвящённом Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.

Председатель Госсовета РК возложил цветы к Братской могиле советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в 1918–1920-м и в 1941–1944 годах, почтив минутой молчания павших в тяжёлые годы войны.

Как отметил Владимир Константинов, освобождение Ленинграда от блокады немецко-фашистских захватчиков – ещё одна героическая страница в истории Великой Отечественной войны, которая является ярким беспримерным свидетельством мужества, стойкости и отваги защитников и жителей города.

Эта сила духа – особенность нашего народа, суть русского человека, — сказал Константинов. – В годы блокады, несмотря на голод и холод, ежедневные артобстрелы, жизнь в Ленинграде не остановилась: жители работали на заводе, производили боеприпасы и вооружение, убирали на улицах города». Основная часть продовольствия отдавалась на фронт, чтобы у бойцов были силы держать оборону. В тяжелейших условиях почти 900 дней и ночей ленинградцы защищали город. Полное освобождение от фашистских захватчиков стало по истине всенародным праздником.

В Крыму чтят память защитников Ленинграда

Парламентарий подчеркнул, что память о подвиге жителей Ленинграда, о выпавших на их долю тяжёлых и порою невыносимых испытаниях нужно передать будущим поколениям.

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После возложения цветов к монументу Владимир Константинов осмотрел сквер «Городской сад» и парк «Юбилейный», где захоронены советские воины Отдельной Приморской армии, партизаны и воины, погибшие при освобождении города Феодосии во время Керченско-Феодосийской десантной операции.

В Крыму чтят память защитников Ленинграда

Фото: пресс-служба Госсовета РК.


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