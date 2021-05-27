В Крыму COVID-19 переболело свыше 43 тысяч человек. И это даже не 2 процента населения

Выздоровевших за сутки – 137 человек.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 93 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 26 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 242 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 137 человек, выздоровевших за весь период – 40 210 человек. Общее число заразившихся «ковидом» за все время – 43 006 человек, что составляет 1,73% населения Республики.

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 171 человек, стационарное (covid и пневмония) – 1 595.