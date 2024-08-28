В Крыму дали старт ежегодной кампании по вакцинации от гриппа

дети (старше 6 месяцев);

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

беременные женщины (II-III триместр);

взрослые старше 60 лет;

лица, подлежащие призыву на военную службу;

лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Для создания коллективного иммунитета против гриппа в 2024 году в Республике Крым планируется вакцинировать не менее 62% населения – это 1 140 247 человек, из них 295 540 детей. Пройти иммунизацию необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, — сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

Перед вакцинацией все граждане осматриваются медицинским работником, заполняют анкету пациента и информированное добровольное согласие. Абсолютным противопоказанием к иммунизации против гриппа является аллергия на куриный белок, возраст до шести месяцев и, если ранее была аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Временный медотвод от прививки против гриппа даётся в случае заболевания острой инфекцией, либо в случае обострения хронических болезней. Вакцинироваться можно после полного выздоровления.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым