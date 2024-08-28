В Крыму дали старт ежегодной кампании по вакцинации от гриппа

В Республике Крым стартовала ежегодная вакцинальная кампания против гриппа. Пройти иммунизацию можно в любой ближайшей медицинской организации, независимо от территориального прикрепления. Список прививочных пунктов доступен на сайте Минздрава Республики Крым.
В текущем году для иммунизации населения против гриппа в Республику Крым поступили препараты отечественного производства: «Совигрипп», «Флю-м», «Ультрикс квадри». Данные вакцины надежно защищают от штаммов гриппа, которые по прогнозам экспертов будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне. Для иммунизации взрослых используются препараты «Совигрипп» и «Флю-м», для вакцинации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри».
Напомним, что иммунизация против гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно показана следующим категориям:
- дети (старше 6 месяцев);
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременные женщины (II-III триместр);
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Для создания коллективного иммунитета против гриппа в 2024 году в Республике Крым планируется вакцинировать не менее 62% населения – это 1 140 247 человек, из них 295 540 детей. Пройти иммунизацию необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, — сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.
Перед вакцинацией все граждане осматриваются медицинским работником, заполняют анкету пациента и информированное добровольное согласие. Абсолютным противопоказанием к иммунизации против гриппа является аллергия на куриный белок, возраст до шести месяцев и, если ранее была аллергическая реакция на один из компонентов препарата. Временный медотвод от прививки против гриппа даётся в случае заболевания острой инфекцией, либо в случае обострения хронических болезней. Вакцинироваться можно после полного выздоровления.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым
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