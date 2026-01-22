В Крыму дали старт Конкурсу авторских экскурсий

Принять участие могут все без исключения аттестованные экскурсоводы (гиды) Министерством курортов и туризма РК, осуществляющие деятельность на территории Республики Крым. Главными критериями для оценки экскурсий, станут оригинальность идеи, новизна и актуальность, удобство экскурсионного маршрута с точки зрения передвижения, креативность и применение современных технологий. А также при подаче заявки будут оцениваться информативность, достоверность данных, подача материала, соответствие заявленной теме конкурса, яркость изложения. Форма заявки на Конкурс размещена по ссылке.

Каждый участник может подать на Конкурс не более трех разных авторских экскурсий. Сбор заявок продлится до 4 февраля включительно. Итоги конкурса будут подведены до конца февраля. Экскурсии, отобранные экспертами на соответствие Конкурсу, будут размещены в специальном разделе Туристического портала Республики Крым https://travelcrimea.com, а по числу просмотров будет определена самая читаемая экскурсия.

Экспертами, оценивающими авторские экскурсии, стали заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Аметхан Тынчеров, начальник Туристско-информационного центра Крыма Любовь Колесник, шеф-редактор Туристического портала Крыма Светлана Квитко, доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского, заместитель председателя Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Екатерина Лукьяненко, директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма «Марат» Елена Юрченко, гид-экскурсовод, краевед, член Комиссии по аттестации гидов и экскурсоводов РК Иван Коваленко.

Экскурсоводы играют ключевую роль в презентации региона гостям, формируя первое впечатление о Крыме. Современные тенденции диктуют необходимость внедрения инновационных подходов и методов подачи материала, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории. Наша цель — продемонстрировать, что экскурсионный продукт Крыма актуален, поддержать инициативные авторские проекты и презентовать экскурсии, которые будут интересны как гостям, так и жителям республики, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК