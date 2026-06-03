В Крыму дали старт конкурсу «Подари улыбку гостю» для работников сферы гостеприимства

Мероприятие организовано в рамках Года крымского гостеприимства, объявленного Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, и направлено на повышение стандартов сервиса и создание теплой, радушной атмосферы для всех гостей полуострова. К участию приглашаются сотрудники службы приема и размещения (СПиР) гостиниц, отелей и иных средств размещения Республики Крым.

Конкурс пройдет в три этапа: прием заявок (1–30 июня), выполнение конкурсного задания и онлайн-голосование (1 июля – 30 сентября), а также определение и награждение победителей (1–15 октября). К участию приглашаются сотрудники службы приема и размещения (СПиР) гостиниц, отелей и иных средств размещения, расположенных на территории Республики Крым.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку (ссылка) на официальной странице конкурса, приложив свою фотографию и видеовизитку. Участники, прошедшие предварительный отбор, будут представлены на сайте для всеобщего голосования. Победители и призеры получат ценные подарки от организаторов и официальных партнеров конкурса.

Цели конкурса: стимулирование соблюдения современных стандартов обслуживания; создание и укрепление благоприятного туристического имиджа Республики Крым; популяризация и повышение престижа профессий в индустрии туризма, пропаганда передового опыта и клиентоориентированного подхода в сфере гостеприимства.

Крым всегда славился своим уникальным, душевным гостеприимством. В Год крымского гостеприимства мы хотим не просто поддержать эти вековые традиции, но и вывести их на новый, профессиональный уровень. Конкурс «Подари улыбку гостю» — это уникальная возможность для наших отелей в целом и для сотрудников службы приема и размещения проявить себя, доказать, что именно они являются лучшими в своей профессии. Мы хотим рассказать о тех, кто своим искренним отношением, безупречным сервисом и вниманием к деталям делает отдых в Крыму по-настоящему незабываемым. Пусть работа каждого участника дарит нашим гостям частичку тепла и радости, — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Приглашаем всех желающих следить за ходом конкурса на официальном сайте и в социальных сетях Министерства курортов и туризма Республики Крым.

https://vk.com/minkurortovcrimea

https://max.ru/minkurortov

https://ok.ru/group54113868316870

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК