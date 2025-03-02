В Крыму дали старт международной эстафете пограничников к юбилею Победы

Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» вдоль внешних границ государств — участников СНГ», приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартовала на Крымском полуострове на аллее у Могилы Неизвестного солдата «Вечный огонь» в парке имени Юрия Гагарина, передает корреспондент ТАСС.
В 2004 году Советом командующих Пограничными войсками и Советом глав государств СНГ, в рамках Содружества было организовано проведение «Эстафета Победы». <…> Весомый вклад в общее дело Победы внесли пограничные войска. Пограничники первыми вступили в бой против гитлеровских орд, проявив при этом упорство, мужество и героизм. <…> Несмотря на превосходящие силы врага, ни одна пограничная застава от Балтийского до Черного моря не оставила без приказа своих позиций. <…> За мужество и отвагу проявленные в первые дни войны 736 пограничников были награждены орденами и медалями, 11 бойцов и командиров погранвойск удостоились звания Героя Советского Союза, — сказал ведущий мероприятия.
«Эстафета Победы» пройдет тысячи километров вдоль государственных границ государств — участников СНГ, побывает в сотнях городов, примет участие во множестве торжественных мероприятий и завершится в День пограничника в Москве.
источник: ТАСС
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