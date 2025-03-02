В Крыму дали старт международной эстафете пограничников к юбилею Победы

В 2004 году Советом командующих Пограничными войсками и Советом глав государств СНГ, в рамках Содружества было организовано проведение «Эстафета Победы». <…> Весомый вклад в общее дело Победы внесли пограничные войска. Пограничники первыми вступили в бой против гитлеровских орд, проявив при этом упорство, мужество и героизм. <…> Несмотря на превосходящие силы врага, ни одна пограничная застава от Балтийского до Черного моря не оставила без приказа своих позиций. <…> За мужество и отвагу проявленные в первые дни войны 736 пограничников были награждены орденами и медалями, 11 бойцов и командиров погранвойск удостоились звания Героя Советского Союза, — сказал ведущий мероприятия.