В Крыму дали старт новому потоку полноформатной обучающей программы «СВОё дело»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:01 18.09.2025

В Симферополе на площадке Центра «Мой бизнес» Республики Крым стартовал новый поток полноформатной обучающей программы «СВОё дело». Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В новом потоке к программе присоединились более 40 участников специальной военной операции, завершивших службу, а также члены их семей, принявшие решение стать предпринимателями. В течение месяца участникам предстоит проработать индивидуальные планы развития бизнеса, а также стратегии продвижения своих товаров и услуг, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как напомнила вице-премьер, программа реализуется в Крыму начиная с 2023 года. За это время её выпускниками стали более 115 человек, половина из которых (45%) в настоящее время являются действующими предпринимателями.

Напомним, по решению Правительства Российской Федерации данная практика рекомендована к внедрению во всех регионах страны. В 2024 году программа «СВОё дело» одержала победу в номинации «Лучший кейс поддержки социального предпринимательства» федеральной премии «Мой Бизнес».

В Республике Крым в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» программа организована Центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым, а также совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

По информации пресс-службы Минэкономразвития РК

