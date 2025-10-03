Прямо сейчас:
В Крыму дали старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Герои Крыма»
фото: пресс-служба КФУ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:23 03.10.2025

В Республике Крым стартовал первый модуль региональной кадровой программы «Герои Крыма», в его открытии принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Альберт Куршутов, который от имени Главы Республики Крым Сергея Аксёнова поприветствовал участников и ответил на интересующие их вопросы.

Важность этого проекта трудно переоценить – он важен для страны, для республики и для всех участников. Потому что каждый из них прошел большой отбор из очень огромного количества желающих. И те, кто сегодня здесь, оказались лучшими. После обучения они займут руководящие посты в государственной или муниципальной службе. Ведь это именно те люди, которые могут принимать единственно верное решение в любой ситуации. За ними наше будущее, – отметил вице-премьер.

По словам Альберта Куршутова, в рамках первого модуля участники погрузятся в изучение темы «Государственная политика и система госуправления».

Основной целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти, а также предприятиях и организациях Республики Крым. В целях проведения отбора на образовательную часть программы проводились три этапа испытаний: заполнение анкеты и написание эссе, онлайн-тестирование и собеседования. Для участия в программе было подано 904 заявки.

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она состоит из 4-х модулей, каждый из которых будет реализован через академический блок, мастерские и встречи с наставниками, выезды в профильные организации, спортивный и культурный треки, стажировки. Также дополнительно программа предполагает индивидуальное сопровождение личностно-профессионального и карьерного развития.

После завершения обучения и защиты квалификационной работы участники получают диплом профессиональной переподготовки на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. Вернадского

источник: Управление информационной политики Мининформ РК

Просмотры: 19

