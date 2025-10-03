В Крыму дали старт первому модулю программы профессиональной переподготовки «Герои Крыма»

Основной целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах власти, а также предприятиях и организациях Республики Крым. В целях проведения отбора на образовательную часть программы проводились три этапа испытаний: заполнение анкеты и написание эссе, онлайн-тестирование и собеседования. Для участия в программе было подано 904 заявки.

Программа реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она состоит из 4-х модулей, каждый из которых будет реализован через академический блок, мастерские и встречи с наставниками, выезды в профильные организации, спортивный и культурный треки, стажировки. Также дополнительно программа предполагает индивидуальное сопровождение личностно-профессионального и карьерного развития.

После завершения обучения и защиты квалификационной работы участники получают диплом профессиональной переподготовки на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

Фото предоставлено пресс-службой КФУ им. Вернадского

источник: Управление информационной политики Мининформ РК