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В Крыму дали старт проекту по обеспечению кадрами предприятий агропрома
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму дали старт проекту по обеспечению кадрами предприятий агропрома

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 06.03.2025

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале поделился рядом деталей по реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По словам Сергея Аксёнова, от стабильной работы агропромышленного комплекса во многом зависят и продовольственная безопасность Крыма, и наполнение бюджета, и ситуация с рабочими местами. При этом одной из ключевых проблем аграрной отрасли остается дефицит квалифицированных кадров.

Решению этой проблемы и будет способствовать реализация регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который стартовал в этом году в нашей республике в рамках нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его главная задача – не только обеспечить компетентными кадрами предприятия агропрома, но и увеличить количество научных и научно-педагогических работников в организациях высшего образования аграрной направленности, – сказал Глава Крыма.

Как уточнил Сергей Аксёнов, в числе целевых показателей, предусмотренных проектом, – увеличение доли сотрудников, работающих в отрасли более пяти лет, а также доли молодых сотрудников в возрасте до 35 лет.

Также планируется единовременная выплата молодым специалистам, завершившим обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. После получения выплаты они будут обязаны отработать в АПК не менее трех лет, – заявил Глава республики.

В настоящее время в соответствующие нормативно-правовые акты вносятся изменения.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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