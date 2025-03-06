В Крыму дали старт проекту по обеспечению кадрами предприятий агропрома

Глава Республики Крым в своем Telegram-канале поделился рядом деталей по реализации регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
По словам Сергея Аксёнова, от стабильной работы агропромышленного комплекса во многом зависят и продовольственная безопасность Крыма, и наполнение бюджета, и ситуация с рабочими местами. При этом одной из ключевых проблем аграрной отрасли остается дефицит квалифицированных кадров.
Решению этой проблемы и будет способствовать реализация регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», который стартовал в этом году в нашей республике в рамках нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его главная задача – не только обеспечить компетентными кадрами предприятия агропрома, но и увеличить количество научных и научно-педагогических работников в организациях высшего образования аграрной направленности, – сказал Глава Крыма.
Как уточнил Сергей Аксёнов, в числе целевых показателей, предусмотренных проектом, – увеличение доли сотрудников, работающих в отрасли более пяти лет, а также доли молодых сотрудников в возрасте до 35 лет.
Также планируется единовременная выплата молодым специалистам, завершившим обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. После получения выплаты они будут обязаны отработать в АПК не менее трех лет, – заявил Глава республики.
В настоящее время в соответствующие нормативно-правовые акты вносятся изменения.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: сельское хозяйство крыма