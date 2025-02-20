В Крыму дали старт программе «Герои Крыма» для участников спецоперации

В ходе заседания общественный совет выбрал председателя — им стал глава Крыма Сергей Аксенов. В состав совета вошли герои России — ветераны СВО, в том числе сенатор от Крыма Юрий Нимченко, руководители органов исполнительной власти республики, депутаты крымского парламента, представители военно-патриотических организаций.

Сформировали план, с 24 февраля рабочая группа начинает действовать. Страна должна опираться на ту элиту, которая рождается в боях, на таких ребят, как наши бойцы, людях со стержнем и характером, не останавливающихся перед трудностями. Кому, как не этим людям, в такие сложные моменты дальше принимать решения и работать на благо Крыма и страны в целом, — цитирует РИА Новости Крым Сергея Аксенова.

Задача органов власти — оказывать участникам программы максимальное содействие в их профессиональной подготовке, подчеркнул глава региона.

Программа «Герои Крыма» реализуется по образцу федеральной программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Цель — подготовка высоко квалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, чтобы в дальнейшем они могли работать в органах власти.

Как сообщила проректор КФУ Наталья Кармазина, квота для Крыма составляет 50 человек. Из них 20% к 1 декабря этого года должны быть трудоустроены. К 1 октября 2026 года этот показатель должен составить не менее 80%.

Это обучение по программе дополнительного профессионального образования в области государственного и муниципального управления, — уточнила она.

Каждый из участников будет иметь персональных наставников из числа руководителей органов власти Крыма. Программа также является практикоориентированной.

Регистрация на участие в программе начнется 24 февраля и будет проходить в течение пяти недель. К 1 июля завершится этап отбора, а с 15 сентября начнется обучение 50 победителей. Обучение на базе КФУ предусматривает четыре полноценных модуля, со стажировкой в органах власти и программой наставничества.

источник: РИА Новости Крым