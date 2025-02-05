В Крыму дали старт проведению курсов для руководителей крымских школ

Сегодня уже никто не сомневается в значимости финансовой грамотности. Этот навык необходим каждому ответственному человеку, особенно в условиях быстро меняющейся экономической реальности. Реализация утвержденной Правительством России Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года будет способствовать росту благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны, — цитирует пресс-служба главного финансиста Крыма.

Стратегия предполагает активное продвижение знаний по темам бюджетной и инвестиционной грамотности, безопасного использования новых финансовых технологий, ответственного заимствования и культуры сбережений.

Уже сделано немало — преподавание финансовой грамотности внедрено на всех уровнях системы образования, создана эффективная система управления программами повышения финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях.

Также вице-премьер подчеркнула, что очень важно прививать знания по финансовой грамотности с детства.

Мы должны мотивировать молодежь повысить свой уровень финансовой грамотности с помощью олимпиад, тренингов, мероприятий и деловых игр, которые моделируют реальную деятельность. Как результат – молодежь должна владеть основами финансовой грамотности и использовать современные инструменты управления финансами, уметь противостоять мошенникам, – обратила внимание участников Ирина Кивико.

Также в рамках своего выступления зампред отметила заслуги Регионального центра финансовой грамотности, созданного на базе КРИППО, по развитию кадрового потенциала республики.

За время работы Центра разработано 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по финансовой грамотности для руководящих и педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, – подчеркнула Ирина Кивико.

Она добавила, что разработаны и включены модули/темы по финансовой грамотности в 18 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников, что позволило дополнительно обучить за этот же период более 2,3 тыс. педагогов. Результаты ежегодно проводимого мониторинга доли общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы общего образования показал увеличение более чем в 2 раза: с 35,7% в 2020/2021 учебном году до 77,8 % в 2024 году.

Справка: Участниками мероприятия также выступили представители руководства Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю, Управления федеральной налоговой службы по РК, Службы финансового надзора РК, Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК