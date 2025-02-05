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В Крыму дали старт проведению курсов для руководителей крымских школ
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В Крыму дали старт проведению курсов для руководителей крымских школ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:20 05.02.2025

Заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико дала старт проведению курсов повышения квалификации для руководителей крымских общеобразовательных организаций.

По дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Финансовая грамотность руководителя общеобразовательной организации в условиях цифровой экономики» планируется обучить 1000 человек, – анонсировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, мероприятие состоялось в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 и Госпрограммой РК «Управление финансами Республики Крым».

Организатором мероприятия выступил Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИППО) под патронатом Минобразования Крыма.

Участие в мероприятии приняли около 400 директоров крымских школ, в том числе более 300 — в режиме видеоконференцсвязи.

Сегодня уже никто не сомневается в значимости финансовой грамотности. Этот навык необходим каждому ответственному человеку, особенно в условиях быстро меняющейся экономической реальности. Реализация утвержденной Правительством России Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года будет способствовать росту благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны, — цитирует пресс-служба главного финансиста Крыма. 

Стратегия предполагает активное продвижение знаний по темам бюджетной и инвестиционной грамотности, безопасного использования новых финансовых технологий, ответственного заимствования и культуры сбережений.

Уже сделано немало — преподавание финансовой грамотности  внедрено на всех уровнях системы образования, создана эффективная система управления программами повышения финансовой грамотности на федеральном и региональном уровнях.

Также вице-премьер подчеркнула, что очень важно прививать знания по финансовой грамотности с детства.

Мы должны мотивировать молодежь повысить свой уровень финансовой грамотности с помощью олимпиад, тренингов, мероприятий и деловых игр, которые моделируют реальную деятельность. Как результат – молодежь должна владеть основами финансовой грамотности и использовать современные инструменты управления финансами, уметь противостоять мошенникам, – обратила внимание участников Ирина Кивико.

Также в рамках своего выступления зампред отметила заслуги Регионального центра финансовой  грамотности, созданного на базе КРИППО, по развитию кадрового потенциала республики.

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За время работы Центра разработано 15 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по финансовой грамотности для руководящих и педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, – подчеркнула Ирина Кивико.

Она добавила, что разработаны и включены модули/темы по финансовой грамотности в 18 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей-предметников, что позволило дополнительно обучить за этот же период более 2,3 тыс. педагогов. Результаты ежегодно проводимого мониторинга доли общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории республики, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы общего образования показал увеличение более чем в 2 раза: с 35,7% в 2020/2021 учебном году до 77,8 % в 2024 году.

Справка: Участниками мероприятия также выступили представители руководства Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу Севастополю, Управления федеральной налоговой службы по РК, Службы финансового надзора РК, Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК

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