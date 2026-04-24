В Крыму дали старт VI Всероссийская конференция по финансовой грамотности

Как рассказала вице-премьер, масштабное мероприятие проходит в Симферополе с 23 по 24 апреля на площадке Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ).

Организатором мероприятия выступает Министерство финансов Республики Крым.

Конференция, участниками которой стали более 400 человек, собрала представителей федеральных и региональных структур, научного и образовательного сообществ. Среди участников: НИФИ Минфина России, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, делегации из тринадцати субъектов федерации, законодательная и исполнительная власть Республики Крым, муниципальные образования республики, профессорско-преподавательский состав ведущих крымских вузов, руководители и преподаватели образовательных учреждений республики, студенческое сообщество, — отметила Ирина Кивико.

Открыл конференцию Чингиз Якубов, ректор КИПУ, депутат Госсовета Крыма. В своем приветственном слове он подчеркнул, что проведение такой представительной конференции имеет исключительную важность. Широкий межведомственный и межуровневый диалог создает условия для обмена опытом и анализа современных тенденций, выработки эффективных подходов к решению системных задач в сфере управления общественными финансами.

Выступая на конференции с приветственным словом первый зампредседателя Госсовета Крыма Андрей Козырев отметил, что задачей этой конференции является поиск конкретных инструментов, которые помогут научить людей управлять деньгами, а чиновников и депутатов — отвечать на запросы в электронном формате быстро и честно.

Финансовая грамотность, прозрачность бюджета, внедрение цифровых инструментов — это уже не перспектива, а необходимость, без которой невозможно эффективное развитие регионов и страны в целом, — сказал Андрей Козырев, добавив, что понимание того, как работает бюджет — это фундамент взаимоуважения между властью и народом.

Также в адрес участников конференции поступили приветствия от Главы республики и Председателя Совета министров Республики Крым с пожеланиями плодотворной работы, новых идей и успехов в реализации намеченных планов.

По словам Сергея Аксёнова, проведение столь масштабного и представительного мероприятия будет способствовать решению значимых государственных задач.

Как рассказала Ирина Кивико, в рамках первого дня, в ходе пленарных заседаний и профильных секций ведущие эксперты России, Крыма и других субъектов федерации представят доклады по таким ключевым вопросам, как формирование финансовой культуры и повышение финансовой грамотности граждан, инициативное бюджетирование: проблемы вовлечения граждан в открытый бюджетный процесс, цифровизация бюджетного процесса в Российской Федерации, лучшие практики и внедрение передовых технологий в практиках инициативного бюджетирования, централизация бюджетного бухгалтерского учета и отчетности на муниципальном уровне.

В течение двух дней участники будут обмениваться опытом в сфере инициативного бюджетирования. Свои наработки представят не только крымчане и севастопольцы, но и гости из Москвы, Красноярского края, Удмуртской республики, Ульяновской, Оренбургской, Курской областей, Краснодарского края. О своих первых шагах на этом пути расскажут представители новых регионов РФ, — обратила внимание Ирина Кивико.

На второй день запланировано награждение победителей республиканского конкурса макетов школьных инициативных проектов «Творческая мастерская ШкИБ», в фойе университета фотовыставка, посвященная Дню космонавтики, позже интерактивы и мастер-классы от ведущих журналистов и по информационному сопровождению проектов ШкИБ и СтИК, а от представителей ведущих банков – интерактивы по финансовой грамотности.

Фотоэкспозиция приурочена ко Дню космонавтики и 100-летию Фиделя Кастро и проходит в рамках масштабного проекта «От революции к звездам: 100-летие Фиделя Кастро и 65-летие полета Юрия Гагарина». Инициатором выставки выступает Российское общество дружбы с Кубой, — прокомментировала Ирина Кивико, пригласив всех участников конференции посетить эксклюзивную фотовыставку в рамках 2 дня.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК