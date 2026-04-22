Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму дали старт Всероссийской неделе охраны труда Российских студенческих отрядов
Новости Республики
В Крыму дали старт Всероссийской неделе охраны труда Российских студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 22.04.2026

В Крымском региональном отделении Российских студенческих отрядов официально стартовала Всероссийская неделя охраны труда. Мероприятие проводится ежегодно в рамках подготовки к летнему трудовому семестру и направлено на повышение культуры безопасности среди бойцов, а также на профилактику производственного травматизма.

Первым событием недели стало теоретическое занятие по теме «Основы охраны труда», которое собрало более 300 участников из числа бойцов студенческих отрядов Республики Крым. В ходе лекции представители регионального штаба студотрядов подробно разобрали ключевые аспекты создания безопасной рабочей среды, включая методы идентификации и управления потенциальными рисками на рабочем месте. Особое внимание было уделено правильному использованию средств индивидуальной защиты, а также алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Участники занятия получили не только теоретические знания, но и практические рекомендации по применению правил охраны труда в зависимости от профиля отряда — будь то строительная площадка, производственный цех, сервисное обслуживание или работа в детском лагере.

Безопасность наших бойцов  безусловный приоритет при организации любого трудового проекта. Всероссийская неделя охраны труда это не формальность, а реальный инструмент, который помогает ребятам научиться правильно оценивать риски, пользоваться средствами защиты и действовать в нештатных ситуациях. Сегодняшнее занятие заложило прочную основу: бойцы уже получили необходимые знания. До конца недели мы охватим все важные темы, чтобы каждый участник летнего трудового семестра чувствовал себя уверенно и защищённо на рабочем месте, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Всероссийская неделя охраны труда РСО продлится до 25 апреля. В её программе — серия лекций, практических инструктажей, тренировок по использованию средств индивидуальной защиты, а также итоговое тестирование.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.