В Крыму дали старт Всероссийской просветительской акции «Прогулка со Знанием»

На базе Регионального центра выявления и поддержки одарённых детей в Республике Крым «Импульс» стартовала Всероссийская акция «Прогулка со Знанием» для детей, обучающихся в предпрофессиональных классах. Акция является частью образовательной и просветительской программы Российского общества «Знание».

В мероприятии приняли участие ученики Средней общеобразовательной школы №30 г. Симферополя. Экскурсию на базе центра «Импульс» провела министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. Она рассказала о развитии системы образования Крыма, в том числе дополнительного образования детей, о работе с одаренными обучающимся, а также продемонстрировала школьникам профильные классы. Среди них – классы медицины и физиологии человека, химии, живописи, экологического мониторинга, генетики и селекции, робототехники, общей биологии, физики, шахмат, астрофизики и космического исследования.

На сегодняшний день Крымский федеральный университет совершил прорыв в сфере образования, разработав программы подготовки педагогов. Будем работать совместно с университетом и образовательными организациями, для того чтобы педагогические кадры имели хорошую подготовку в организаторских способностях и коммуникации, хорошо знали свой предмет и, конечно, владели методическими приёмами реализации этого предмета, – цитирует пресс-служба вуза министра образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентину Лаврик.

В ходе экскурсии министр также познакомила ребят с реализующимися в «Импульсе» программами дополнительного образования в области экологического мониторинга, общей биологии, агрохимии, экспериментальной робототехники и другими направлениями.

Российское общество «Знание» – лидер просвещения в Российской Федерации. Цель сегодняшней акции – познакомить ребят с регионом, где теми, кто об этом рассказывает, являются представители органов исполнительной власти. Для Крымского федерального университета подобные мероприятия важны, потому что они позволяют нам развивать предпрофессиональное образование. В нашем вузе работает «Предуниверсарий», где реализуется множество программ дополнительного образования и профессионального обучения. Однако нас интересует максимальная состыковка ещё и предпрофильного образования, когда ребята выбирают свою будущую профессию с теми направлениями подготовки и специальностями, которые есть в университете. Другими словами – профориентация, – отмечает проректор по методической и учебной деятельности КФУ Наталья Кармазина.

Кроме того, школьники познакомились с новейшим высокотехнологичным оборудованием, к примеру, столом «Пирогов 2», на котором отображаются 3D-объекты из курса анатомии человека в масштабе 1:1. Каждую модель можно вращать, рассматривать под разными углами и увеличить в масштабе.

Как отмечает Наталья Кармазина, у Крымского федерального университета с Региональным центром «Импульс» запланирована большая совместная работа, в частности, для участников тематических смен «Импульса» предусмотрены профориентационные мероприятия, мастер-классы, лекции по вопросам профессионального самоопределения.

источник: пресс-служба КФУ