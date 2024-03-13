В Крыму дан старт масштабной экологической акции

По инициативе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов стартует ежегодная экологическая акция. Которая позволит каждому жителю принять участие и грамотно распределить накопленную макулатуру, отправив её на переработку.

Стартовала акция «Молодёжь за чистоту и процветание Крыма», в рамках акции студенты проводят открытые уроки в школах о бережном отношении к природе и культуре раздельного сбора мусора, осуществляется сбор макулатуры, которую в дальнейшем обменяют на саженцы деревьев и посадят на территории образовательных учреждений. В этом году к акции присоединяться школы и разнообразные организации. Таким образом, каждый житель полуострова сможет внести свой вклад в охрану окружающей среды и предотвращение загрязнения природы.

Сдача макулатуры является одним из способов поддержать экологические инициативы и охрану окружающей среды. Помимо сбора макулатуры, это также способствует формированию экологического сознания и ответственного отношения к окружающей среде. Сдавая макулатуру на переработку, мы не только делаем вклад в охрану окружающей среды, но и способствуем устойчивому развитию нашей планеты для будущих поколений, – отмечает комиссар отряда Крымского регионального отделения РСО Виктория Паньшина.

До 20 марта участники смогут принести бумагу, картонные коробки, старые книги, журналы, тетради, после чего макулатуру отправят на переработку.

Цель акции – объединить молодежь в борьбе за экологическую безопасность и улучшение жизни в регионе. Присоединяйтесь к инициативе «Молодежь за чистоту и процветания Крыма» и внесите свой вклад в улучшение экологии!

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»