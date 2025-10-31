Прямо сейчас:
В Крыму дефицит кадров в высокий сезон составляет около 3 тысяч человек
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:40 31.10.2025

Дефицит кадров в высокий туристический сезон в Республике Крым ежегодно составляет порядка 3 тысяч человек, сообщил ТАСС заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.

На сегодняшний момент в Крыму работает 91 санаторий и 1 108 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 91 санаторий. Круглогодично работает 40-45 тыс. человек. Ежегодно у нас в начале сезона <…> дефицит 3 тыс. человек, который в течение сезона компенсируется, — сказал он.

Замминистра добавил, что кадровый вопрос в регионе решают благодаря образовательным организациям, которые готовят кадры в сфере туризма и медицинский персонал, а также студенческим отрядами и работе с профориентацией школьников.

Узнайте больше:  ЧП в Севастополе: при крушении плавучего крана погибли два человека, 20 - травмированы

источник: ТАСС

Просмотры: 16

