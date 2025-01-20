В Крыму — дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Республике Крым дефицит врачей СМП составляет 22,9%, среднего медицинского персонала (фельдшеров СМП и медицинских сестер) — 20,9%, младшего — 12,7%, — говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, для ликвидации кадрового дефицита, помимо разностороннего поиска кандидатов, при строительстве новых зданий подстанций СМП предусмотрено формирование комнат временного проживания, привлекаются специалисты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
источник: ТАСС
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С тегами: здравоохранение Крыма