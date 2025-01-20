В Крыму — дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи

Дефицит врачей скорой медицинской помощи (СМП) в Республике Крым составляет почти 23%, фельдшеров СМП и медицинских сестер — почти 21%, сообщили

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Республике Крым дефицит врачей СМП составляет 22,9%, среднего медицинского персонала (фельдшеров СМП и медицинских сестер) — 20,9%, младшего — 12,7%, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, для ликвидации кадрового дефицита, помимо разностороннего поиска кандидатов, при строительстве новых зданий подстанций СМП предусмотрено формирование комнат временного проживания, привлекаются специалисты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

источник: ТАСС