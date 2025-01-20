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В Крыму - дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи
фото: pxhere.com

В Крыму — дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:15 20.01.2025

Дефицит врачей скорой медицинской помощи (СМП) в Республике Крым составляет почти 23%, фельдшеров СМП и медицинских сестер — почти 21%, сообщили ТАСС в минздраве региона.

По состоянию на 31 декабря 2024 года в Республике Крым дефицит врачей СМП составляет 22,9%, среднего медицинского персонала (фельдшеров СМП и медицинских сестер) — 20,9%, младшего — 12,7%, — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, для ликвидации кадрового дефицита, помимо разностороннего поиска кандидатов, при строительстве новых зданий подстанций СМП предусмотрено формирование комнат временного проживания, привлекаются специалисты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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источник: ТАСС

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