В Крыму дефицит врачей и медперсонала составляет более 2 тысяч человек

Дефицит медицинских кадров в Республике Крым составляет 2,3 тыс. человек, власти изучают практики других российских регионов, где эта проблема решается. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в ходе видео-конференц-связи с президентом Владимиром Путиным.

В феврале Аксенов говорил, что дефицит кадров в медицинских организация Крыма оценивается в 1,5 тыс. человек, включая врачей, средний и младший медперсонал.

Дефицит врачей еще есть. У нас сегодня нехватка — 1 700 младший и средний персонал и около 600 врачей непосредственно по направлениям. Ориентируемся на коллег в субъектах, смотрим на практики, — цитирует ТАСС Сергея Аксенова.

В целом, говоря об отрасли здравоохранения в республике, Аксенов отметил, что она с 2014 года «полностью перевооружилась»: закупаются автомобили скорой помощи, строятся новые больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

В марте полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщал ТАСС, что за 10 лет на полуострове капитально отремонтировали 941 объект здравоохранения: 900 в Республике Крым и 41 в Севастополе. Также на полуострове за 10 лет было создано 288 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, из них 273 в Республике Крым и 15 в Севастополе.

Полпред отмечал также, что системе здравоохранения в Крыму присущи и общие проблемы, свойственные другим регионам России. В их числе недостаток среднего медицинского персонала и врачей отдельных востребованных специальностей.

источник: ТАСС