В Крыму действовала финансовая пирамида, от которой пострадали более 600 человек

Полицейские пресекли в Крыму деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой обманули свыше 600 человек, нанеся им ущерб почти на 95 млн рублей.

Пресечена деятельность нескольких лиц, создавших незаконную схему приема денежных средств от населения, которая была построена на принципах финансовой пирамиды, — сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным министерства, отмечает ТАСС , установлено, что с сентября 2014 года по сентябрь 2018 года в крупных городах крымского полуострова — Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе — были образованы семь обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива «Гарант», а также один главный офис в Феодосии. Руководители кооператива организовали деятельность по привлечению денег физических лиц в особо крупном размере под предлогом получения выплат от 10% до 21% годовых за их использование, сроком от 12 месяцев и выше.

При этом, как отметили в МВД, в реализации финансовой схемы отсутствовала реальная инвестиционная или иная законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных средств в сопоставимых объемах. Для того, чтобы скрыть незаконную деятельность перед правоохранительными и контролирующими органами, с людьми заключались договоры передачи личных сбережений, а также составлялись графики выплат, с указанием суммы, подлежащей выдаче. Кроме того, для создания видимости законной деятельности и привлечения новых пайщиков, вкладчикам выдавались сертификаты, членские билеты КПК «Гарант», а также на первоначальном этапе выплачивались проценты на паевые взносы.

Впоследствии по заключенным с пайщиками договорам деньги выплачивать перестали, в связи с чем члены кооператива начали массово выходить из него, а также требовать возврата денежных средств с процентами. Однако вклады обманутым гражданам не возвращены, в результате чего более чем 600 физическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 94,9 млн рублей, — говорят в министерстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.