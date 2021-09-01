В Крыму действует 5 пунктов приема плазмы с антителами

Переливание помогает тяжелобольным получить антитела. В Крыму действует 5 пунктов приема плазмы: в Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории, Саках. Подробная информация, время работы, точный адрес опубликованы на портале стопкоронавирус.рф .

Плазма с антителами к COVID-19 — это плазма крови переболевших коронавирусом или привитых доноров. Переливание помогает тяжелобольным получить антитела, — поясняют в пресс-службе Центра управления регионом.

Базу данных медучреждений формировали центры управления регионами АНО «Диалог» в связи с ростом числа вопросов в социальных сетях.

Одна из задач ЦУР – информировать крымчан. С начала пандемии для удобства и оперативности получения информации мы создали чат-бот о вакцинации, регулярно обновляем данные о работе прививочных пунктов на Яндекс и Google картах. Важно, чтобы крымчане узнали: плазма, которую они могут сдать, позволяет помочь двум-трем больным коронавирусом, находящимся в тяжелом и среднетяжелом состояниях, — говорит руководитель Центра управления регионом РК Артем Артеменко.

Справка: перед сдачей плазмы обязательны регистрация, обследование и осмотр врача-трансфузиолога. Это занимает до полутора часов. Также вам предложат чай и сладкое. После вас пригласят в процедурный кабинет для донации. Сама процедура занимает около 40–50 минут. В это время с помощью аппарата для плазмафереза кровь донора разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки крови возвращаются обратно, заготовленная плазма переводится в гемоконтейнер. Средний объем забора плазмы составляет от 300 до 600 миллилитров.