В Крыму действуют два современных фруктохранилища

Два фруктохранилища в Крыму построены и введены в эксплуатацию в 2020-м. Республика до конца текущего года получит более 188 миллионов рублей от Правительства России на поддержку создания и модернизации объектов АПК.

Субсидии получат два крымских предприятия на компенсацию части затрат на строительство современных фруктохранилищ. Общий объём финансирования, выделенного Правительством России на создание и модернизацию объектов АПК в 2020 году, составит 6,74 млрд рублей. Республика Крым – в числе 34 регионов России, которые приняли участие в отборе инвестиционных проектов и между которыми распределены указанные средства. Средства федерального бюджета предоставлены на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, в том числе молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ, овцеводческих ферм и т.д. Всего Правительством РФ будет оказана поддержка более 100 инвестиционным проектам страны. По каждому из них из федерального бюджета компенсируют до 25% фактических затрат, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Андрей Рюмшин уверен, что это позволит увеличить сельхозпроизводство в республике, даст стимул для развития аграрного сектора, что будет способствовать укреплению продовольственной безопасности.

Заместитель Председателя Совмина Крыма уточнил, что среди крымских получателей поддержки — АО «Крымская Фруктовая Компания», которое реализовало инвестпроект по строительству фруктохранилища на 15000 тонн с регулируемой газовой средой. А также ООО «Фрукты Старого Крыма», которое реализовало 1 и 2 очереди (5000 тонн) инвестпроекта строительства фруктохранилища с регулируемой газовой средой для хранения яблок общей вместимостью 16000 тонн, с цехом переработки и встроенно-пристроенными административно-бытовыми помещениями.

По информации заместителя Председателя Правительства РК в 2020 году Республике Крым из федерального бюджета будет предоставлен иной межбюджетный трансферт для предоставления из бюджета Республики Крым субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию хранилищ, принадлежащих по праву собственности сельхозтоваропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям в сумме более 188 миллионов рублей.

Также, по словам Андрея Рюмшина, в целях софинансирования расходов по предоставлению указанной субсидии из бюджета Республики Крым будет выделено 9,9 миллионов рублей.