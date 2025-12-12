Прямо сейчас:
В Крыму День Конституции РФ отпраздновали вручением наград и паспортов юным жителям полуострова
В Крыму День Конституции РФ отпраздновали вручением наград и паспортов юным жителям полуострова

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе торжественного мероприятия вручил награды и первые паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним жителям Республики Крым.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Конституция является правовой основой суверенитета, единства и развития нашей страны, фундаментом общественного согласия и стабильности.

Для крымчан каждый государственный праздник, символизирующий устойчивость государственной системы России, имеет колоссальное значение и еще раз напоминает о том, что Россия – наш дом. И сегодня, в День Конституции, хочу сказать огромное спасибо крымчанам за все, что вы делаете, за поддержку Президента и участников СВО, за консолидацию в сложный для Крыма период. Благодаря единству мы с вами прошли эти годы достаточно успешно. И сегодня республика в непростой ситуации выполняет задачи, поставленные Президентом, и решает проблемы, волнующие наших граждан, – сказал Глава Крыма.

В ходе мероприятия были вручены награды: Почетная грамота Президента Российской Федерации, медали «За помощь и милосердие», орден «За верность долгу», медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым. Также были вручены паспорта юным гражданам Российской Федерации.

