В Крыму День Конституции РФ отпраздновали вручением наград и паспортов юным жителям полуострова

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Конституция является правовой основой суверенитета, единства и развития нашей страны, фундаментом общественного согласия и стабильности.

Для крымчан каждый государственный праздник, символизирующий устойчивость государственной системы России, имеет колоссальное значение и еще раз напоминает о том, что Россия – наш дом. И сегодня, в День Конституции, хочу сказать огромное спасибо крымчанам за все, что вы делаете, за поддержку Президента и участников СВО, за консолидацию в сложный для Крыма период. Благодаря единству мы с вами прошли эти годы достаточно успешно. И сегодня республика в непростой ситуации выполняет задачи, поставленные Президентом, и решает проблемы, волнующие наших граждан, – сказал Глава Крыма.