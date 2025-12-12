В Крыму День Конституции РФ отпраздновали вручением наград и паспортов юным жителям полуострова

Обращаясь к присутствующим, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Конституция является правовой основой суверенитета, единства и развития нашей страны, фундаментом общественного согласия и стабильности.
Для крымчан каждый государственный праздник, символизирующий устойчивость государственной системы России, имеет колоссальное значение и еще раз напоминает о том, что Россия – наш дом. И сегодня, в День Конституции, хочу сказать огромное спасибо крымчанам за все, что вы делаете, за поддержку Президента и участников СВО, за консолидацию в сложный для Крыма период. Благодаря единству мы с вами прошли эти годы достаточно успешно. И сегодня республика в непростой ситуации выполняет задачи, поставленные Президентом, и решает проблемы, волнующие наших граждан, – сказал Глава Крыма.
В ходе мероприятия были вручены награды: Почетная грамота Президента Российской Федерации, медали «За помощь и милосердие», орден «За верность долгу», медаль «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым. Также были вручены паспорта юным гражданам Российской Федерации.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
