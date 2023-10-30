 В Крыму дети-герои награждены медалями Совета Федерации

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в церемонии награждения памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» двух юных крымчан в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Глава Республики отметил, что юные крымчане в критических ситуациях проявили себя наилучшим образом и совершили подвиг – спасли человеческую жизнь.

Героя определяет не возраст, а мужество, отвага, готовность прийти на помощь в нужный момент. Именно такие качества проявили Евгений Блейз и Владимир Тихомиров, которым рад вручить заслуженные награды – памятные медали Совета Федерации Российской Федерации «За проявленное мужество». Теперь о подвигах ребят узнает вся страна в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта Дети-герои, – сказал Глава Крыма.

Аксёнов выразил благодарность родителям за то, что воспитали настоящих героев.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди также поблагодарила родителей за их героических детей.

От имени Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, всех сенаторов России выражаю благодарность и восхищение подвигами ребят. Мы гордимся нашими юными крымчанами, – подчеркнула сенатор.

Один из ребят, Евгений Блейз, 15 июня 2023 года, находясь в компании друзей на водохранилище в селе Маленьком Симферопольского района, бросился на помощь тонущему и уже терявшему сознание другу Рефатову Азизу и, рискуя своей жизнью, вытолкнул его на берег. Сам Евгений, ослабев и наглотавшись воды, пошел ко дну и провел под водой 7-10 минут. Сотрудниками скорой помощи мальчик был доставлен в отделение реанимации Республиканской детской клинической больницы в критическом состоянии, где в течение 5 дней находился в коме. Сейчас Евгений проходит курс реабилитации.

В конце мая 2022 года Владимир Тихомиров, гуляя с друзьями в районе Северо-Крымского канала у села Плодородного Красногвардейского района, бросился на помощь тонувшей девочке. Добравшись до берега канала, Вова передал ребенка своим друзьям, которые помогли ему вытащить её из воды. Проходившие мимо взрослые помогли выбраться и самому Владимиру.

На церемонии награждения присутствовали председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, начальник ГУ МЧС России по РК, генерал-лейтенант внутренней службы Аркадий Ожигин.

По информации Управления информации и пресс-службы Главы РК.