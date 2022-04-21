В Крыму девять муниципалитетов уже завершили отопительный сезон

Решение о завершении отопительного сезона в Крыму уже приняли 9 муниципалитетов. Об этом сообщила вице-премьер РК Светлана Маслова.

Завершается отопительный период на основании решений глав муниципальных образований. По состоянию на 21 апреля 2022 решение о завершении отопительного сезона приняли 9 муниципалитетов: Керчь, Саки, Судак, Феодосия, Джанкойский, Симферопольский, Сакский, Красногвардейский, Красноперекопский районы, – отметила она.

Светлана Маслова сообщила, что уже на следующий день после завершения отопительного сезона все службы, обеспечивающие подачу тепла, приступят к планомерной подготовке к очередному отопительному сезону.

Безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 удалось добиться за счет надлежащей подготовки ресурсоснабжающими организациями. В подготовительный период теплоснабжающими организациями проведена замена аварийных участков труб центрального отопления, выполнено восстановление тепловой изоляции и антикоррозионного покрытия, произведена ревизия и наладка запорной арматуры, дренажных вентилей и клапанов. Особое внимание было уделено котловому, электросиловому и насосному оборудованию, также проведена поверка приборов учета тепла, – рассказала вице-премьер.

Светлана Маслова добавила, что в части наличия топлива ситуация также была стабильной. Еще до начала отопительного сезона был сформирован гарантированный запас топлива для перебойного прохождения отопительного сезона. Так, за осенне-зимний период серьезных аварий и инцидентов на объектах теплоснабжения не произошло.

Конечно, за отопительный период 2021-2022 года мелкие аварии возникали, но они устранялись аварийными службами незамедлительно, и не всегда потребители тепловой энергии успевали заметить понижение температуры в своих квартирах, – подчеркнула зампред главы правительства Крыма.