В Крыму действует «горячая линия» по вакцинопрофилактике

C 18 по 29 апреля в Территориальном отделе Роспотребнадзора по Южному берегу Крыма и Филиале ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в гг. Ялта, Алупка, пгт. Гурзуф организована «горячая линия» по вакцинопрофилактике в рамках Европейской недели иммунизации.

На вопросы о вакцинации, Национальном календаре прививок, иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций ответят специалисты Роспотребнадзора и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севаcтополе» в гг. Ялта, Алупка, пгт. Гурзуф по телефонам: +79789846276 , +79789191142, +73654230562 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).