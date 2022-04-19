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В Крыму действует «горячая линия» по вакцинопрофилактике

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:34 19.04.2022

C 18 по 29 апреля в Территориальном отделе Роспотребнадзора по Южному берегу Крыма и Филиале ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в гг. Ялта, Алупка, пгт. Гурзуф организована  «горячая линия» по вакцинопрофилактике в рамках Европейской недели иммунизации.

На вопросы  о вакцинации, Национальном календаре прививок, иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций ответят специалисты Роспотребнадзора и  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севаcтополе» в гг. Ялта, Алупка, пгт. Гурзуф по телефонам: +79789846276 , +79789191142, +73654230562 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 13.45).

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