В Крыму действует программа поддержки молодых студенческих семей

В Республике Крым продолжает действовать программа поддержки молодых студенческих семей. Региональная мера социальной поддержки в виде студенческого (семейного) капитала предоставляется в размере 1 млн рублей на каждого ребенка и может быть направлена на приобретение жилья в Крыму, уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.
Мера поддержки предоставляется в случае рождения матерью до достижения ею возраста 25 лет ребенка, регистрация рождения которого произведена в республике. Обязательным условием также является прохождение обучения по очной форме в крымском вузе или колледже.
Обратиться за получением сертификата можно в территориальные органы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Реализовать сертификат необходимо в течение года после его получения.
В учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования Республики Крым обучаются свыше 100 студенческих семей.
В 2025 году такой сертификат получили 10 молодых студенческих семей, у которых родился ребенок. В декабре текущего года одна семья уже приобрела жильё на полученные от республики средства.
Подробнее с условиями получения студенческого (семейного) капитала можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты РК.
Дополнительно молодые семьи для улучшения своих жилищных условий могут воспользоваться материнским капиталом, семейной ипотекой или приобрести жильё, строящееся на территории Республики Крым в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в том числе молодых семей по программе «Стандартное жильё».
источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК
