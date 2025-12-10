Прямо сейчас:
В Крыму действует программа поддержки молодых студенческих семей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:02 10.12.2025

В Республике Крым продолжает действовать программа поддержки молодых студенческих семей. Региональная мера социальной поддержки в виде студенческого (семейного) капитала предоставляется в размере 1 млн рублей на каждого ребенка и может быть направлена на приобретение жилья в Крыму, уплату первоначального взноса и погашение основного долга, уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилого помещения, включая ипотечные кредиты.

Мера поддержки предоставляется в случае рождения матерью до достижения ею возраста 25 лет ребенка, регистрация рождения которого произведена в республике. Обязательным условием также является прохождение обучения по очной форме в крымском вузе или колледже.

Обратиться за получением сертификата можно в территориальные органы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Реализовать сертификат необходимо в течение года после его получения.

Узнайте больше:  В Крыму - мониторинг поддержки ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов

В учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования Республики Крым обучаются свыше 100 студенческих семей.

В 2025 году такой сертификат получили 10 молодых студенческих семей, у которых родился ребенок. В декабре текущего года одна семья уже приобрела жильё на полученные от республики средства.

Подробнее с условиями получения студенческого (семейного) капитала можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты РК.

Дополнительно молодые семьи для улучшения своих жилищных условий могут воспользоваться материнским капиталомсемейной ипотекой или приобрести жильё, строящееся на территории Республики Крым в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в том числе молодых семей по программе «Стандартное жильё».

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК

Просмотры: 2 120

