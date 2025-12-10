В Крыму действует программа поддержки молодых студенческих семей

Мера поддержки предоставляется в случае рождения матерью до достижения ею возраста 25 лет ребенка, регистрация рождения которого произведена в республике. Обязательным условием также является прохождение обучения по очной форме в крымском вузе или колледже.

Обратиться за получением сертификата можно в территориальные органы Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Реализовать сертификат необходимо в течение года после его получения.

В учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования Республики Крым обучаются свыше 100 студенческих семей.

В 2025 году такой сертификат получили 10 молодых студенческих семей, у которых родился ребенок. В декабре текущего года одна семья уже приобрела жильё на полученные от республики средства.

Подробнее с условиями получения студенческого (семейного) капитала можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты РК.

Дополнительно молодые семьи для улучшения своих жилищных условий могут воспользоваться материнским капиталом, семейной ипотекой или приобрести жильё, строящееся на территории Республики Крым в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в том числе молодых семей по программе «Стандартное жильё».

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК