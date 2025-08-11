В Крыму действует Региональный эндокринологический центр

На базе ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» функционирует Региональный эндокринологический центр. Центр создан в прошлом году в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В Региональный эндокринологический центр направляются пациенты с рисками возникновения осложнений сахарного диабета со всего Крыма. Целью центра является совершенствование и улучшение доступности оказания медицинской помощи пациентом с заболеваниями эндокринной системы, предупреждение возникновения и прогрессирования острых и хронических осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
В структуру центра входят Школа для пациентов с сахарным диабетом, кабинет диабетической стопы, офтальмологический кабинет с лазерной операционной.
Групповые и индивидуальные занятия в Школе для пациентов с сахарным диабетом проводятся отдельно для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа с понедельника по пятницу. Для участия в занятиях необходимо получить направление формы 057/у от врача-эндокринолога/врача-терапевта/врача общей практики в медорганизации по месту прикрепления. Также врач может в электронном виде записать пациента на занятия. Место проведения занятий: г. Симферополь, улица Киевская, 69 (1-й этаж здания бывшей сосудистой хирургии).
В кабинете диабетической стопы прием ведет врач-эндокринолог, прошедший дополнительное обучение по оказанию помощи пациентам с сахарным диабетом, которые сталкиваются с осложнениями на нижних конечностях. Сюда направляются пациенты с риском развития диабетической стопы. Врач проводит осмотр – оценивает кровоток, чувствительность, наличие дефектов, которые могут быть риском возникновения трофических язв, проводит обработку трофических изменений на стопах, даёт рекомендации по уходу и лечению.
Одним из серьёзных осложнений сахарного диабета является диабетическая ретинопатия. В офтальмологический кабинет Регионального эндокринологического центра направляются больные сахарным диабетом с риском развития заболеваний зрительного аппарата. За счет средств федерального бюджета офтальмологический кабинет в этом году дооснащен оборудованием – приобретены система оптической когерентной томографии, ультразвуковой сканер, эндотелиальный микроскоп, лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом, ИАГ-лазер и многое другое.
В состав Регионального эндокринологического центра входят также и другие структурные подразделения РКБ им. Н. А. Семашко, что обеспечивает комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, требующим консультаций специалистов различного профиля.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
