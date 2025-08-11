В Крыму действует Региональный эндокринологический центр

В кабинете диабетической стопы прием ведет врач-эндокринолог, прошедший дополнительное обучение по оказанию помощи пациентам с сахарным диабетом, которые сталкиваются с осложнениями на нижних конечностях. Сюда направляются пациенты с риском развития диабетической стопы. Врач проводит осмотр – оценивает кровоток, чувствительность, наличие дефектов, которые могут быть риском возникновения трофических язв, проводит обработку трофических изменений на стопах, даёт рекомендации по уходу и лечению.

Одним из серьёзных осложнений сахарного диабета является диабетическая ретинопатия. В офтальмологический кабинет Регионального эндокринологического центра направляются больные сахарным диабетом с риском развития заболеваний зрительного аппарата. За счет средств федерального бюджета офтальмологический кабинет в этом году дооснащен оборудованием – приобретены система оптической когерентной томографии, ультразвуковой сканер, эндотелиальный микроскоп, лазерный фотокоагулятор с зеленым лучом, ИАГ-лазер и многое другое.

В состав Регионального эндокринологического центра входят также и другие структурные подразделения РКБ им. Н. А. Семашко, что обеспечивает комплексный подход к оказанию медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, требующим консультаций специалистов различного профиля.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК