В Крыму действуют 24 пункта проката для молодых семей с детьми

В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и молодежи Крыма.

Молодые родители могут абсолютно бесплатно или на льготных условиях взять в пользование детские кроватки, коляски, пеленальные столы, ванночки, автомобильные кресла, электронные весы и другие дорогостоящие товары, потребность в которых имеет временный характер, — говорится в сообщении.

Пункты открыты в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Белогорске, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском, а также в селе Воинка Красноперекопского района и селе Пожарское Симферопольского района. Адреса пунктов проката доступны по ссылке.

Инициатива призвана оказать комплексную поддержку молодым родителям, в том числе студенческим семьям, уточнили в профильном министерстве.

Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.

источник: РИА Новости Крым

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