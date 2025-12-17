Прямо сейчас:
В Крыму действуют экспериментальные полигоны, где ученые определяют наиболее перспективные сорта озимых зерновых для региона
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:35 17.12.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в рамках рабочей поездки посетил Красноперекопский район, оценил ход исследований по адаптации озимых зерновых культур к крымским агроклиматическим условиям. Работа проводится ФГБУН “Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма” на специально заложенных экспериментально-демонстрационных полигонах.

Юрий Гоцанюк подчеркнул важность проводимых исследований для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Озимые зерновые культуры занимают более 500 тысяч гектаров – почти половину всей пашни Крыма, – заявил Председатель Правительства, – поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях, имеет большое значение для устойчивого развития сельского хозяйства.

На полигонах специалисты тщательно анализируют ключевые показатели: всхожесть семян, урожайность с гектара, фитосанитарное состояние посевов и уровень влагообеспеченности. Полученные данные позволят сделать обоснованный выбор сортов для посева в следующем сезоне и, как следствие, повысить общую урожайность зерновых.

Мы стремимся подобрать сорта, которые будут не только продуктивны, но и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, характерным для Крыма, – пояснили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Это позволит минимизировать риски и обеспечить стабильный урожай даже в засушливые годы.

Подобные полигоны заложены в шести районах Крыма: Красногвардейском, Красноперекопском, Черноморском, Белогорском, Нижнегорском и Ленинском.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

