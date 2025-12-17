В Крыму действуют экспериментальные полигоны, где ученые определяют наиболее перспективные сорта озимых зерновых для региона

Юрий Гоцанюк подчеркнул важность проводимых исследований для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Озимые зерновые культуры занимают более 500 тысяч гектаров – почти половину всей пашни Крыма, – заявил Председатель Правительства, – поэтому понимание того, как различные сорта ведут себя в разных условиях, имеет большое значение для устойчивого развития сельского хозяйства.

На полигонах специалисты тщательно анализируют ключевые показатели: всхожесть семян, урожайность с гектара, фитосанитарное состояние посевов и уровень влагообеспеченности. Полученные данные позволят сделать обоснованный выбор сортов для посева в следующем сезоне и, как следствие, повысить общую урожайность зерновых.

Мы стремимся подобрать сорта, которые будут не только продуктивны, но и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, характерным для Крыма, – пояснили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым.

Это позволит минимизировать риски и обеспечить стабильный урожай даже в засушливые годы.

Подобные полигоны заложены в шести районах Крыма: Красногвардейском, Красноперекопском, Черноморском, Белогорском, Нижнегорском и Ленинском.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым