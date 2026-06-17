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Новости Республики

В Крыму директор стройфирмы за хищение получил реальный срок

Опубликовал: news-parser в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:34 17.06.2026

В Крыму ужесточили наказание директору строительной фирмы за хищение более 2,4 млн рублей. Вместо условного наказания он получил реальный срок, сообщили в прокуратуре Крыма.

На основании этих документов на расчетный счет фирмы перечислили более 2,4 млн рублей бюджетных средств.

Алуштинским городским судом директор фирмы признан виновным, его приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако прокуратура подала апелляцию и наказание было изменено. Верховный Суд Крыма рассмотрел уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, отменил условное осуждение, назначив наказание в виде 2 лет и 1 месяца в исправительной колонии общего режима.

источник: РИА Новости Крым

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