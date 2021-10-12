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В Крыму для лечения больных COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнуто более 4 тысяч коек
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Крыму для лечения больных COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнуто более 4 тысяч коек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:58 12.10.2021

В Республике Крым для стационарного лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями развёрнуто более 4 тысяч коек.

На сегодняшний день коечный фонд доразвернут до 4064 коек в 31 медицинской организации. На амбулаторном лечении с диагнозом новая коронавирусная инфекция находится 5 646 человек, в стационарах на лечении находится 3 974 пациента, из них с диагнозом новая коронавирусная инфекция – 3 622, внебольничная пневмония – 352. Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 378 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 11 пациентов на инвазивном аппарате ИВЛ, 106 пациентов на неинвазивном аппарате ИВЛ, 261 пациент на кислородной поддержке. Оксигенотерапию получают 1597 человек, — цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Республики Крым Антона Лясковского.

Вместе с тем, говорят специалисты, продолжается иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции.

Вакцинировано первым компонентом – 529 840 человек, вторым компонентом – 500 045. Повторную иммунизацию прошли 21 806 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день составляет 213 111 комплектов, — отмечает Антон Лясковский.

Напомним, что для формирования коллективного иммунитета в Республике Крым необходимо вакцинировать 80% взрослого населения, то есть иммунизации подлежат 1 212 687 человек.

В Крыму для лечения больных COVID-19 и внебольничными пневмониями развёрнуто более 4 тысяч коек

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