В Крыму для туристов запускают пять новых автобусных маршрутов

В Крыму до курортных городов уже с 1 июля будут курсировать пять автобусных маршрутов. Решение окончательное. Принято министерством транспорта РК, совместно с ГУП РК «Крымавтотранс» и компанией «Гранд Сервис Экспресс», обеспечивающей перевозку пассажиров поездами дальнего следования.

По прибытию поездом в Крым пассажиры пересаживаются в брендированные автобусы с логотипом «Таврия», которые будут размещаться на территории 11 автовокзалов и автостанций предприятия «Крымавтотранс».

Всего организована работа автобусов по пяти маршрутам:

— железнодорожная станция «Владиславовка» – автостанция «Судак», через автостанции «Феодосия» и «Коктебель»,

— Севастополь – автостанция «Алупка», через автостанцию «Форос»,

— от автостанции «Курортная» (Симферополь) до автовокзала «Ялта», через автостанции «Алушта» и «Гурзуф»,

— от автостанции «Курортная» (Симферополь) до железнодорожного вокзала Севастополя,

— от автостанции «Курортная» (Симферополь) до автовокзала «Евпатория», с остановкой на автостанции «Саки».

Реализованная комбинированная услуга состоит из железнодорожной перевозки и заказной перевозки на автобусах до курортных городов Крыма. Посадка и высадка пассажиров поезда «Таврия» на автобусы осуществляется на автостанциях предприятия «Крымавтотранс». Воспользоваться данной услугой граждане могут с 1 июля. Оформление проездных документов осуществляется на сайте компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», — сообщили в минтрансе РК.

Уточняется, что «Крымавтотранс», в рамках заключённого договора об оказании услуг, предоставляет территорию на своих объектах и осуществляет контроль посадки пассажиров, погрузки багажа и принимает меры по пресечению безбилетного провоза пассажиров и багажа.