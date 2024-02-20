В Крыму для дорожного ремонта применяют технологии холодного ресайклинга. Что это такое

В Крыму для ремонта дорог (в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») применяются различные современные технологии дорожных ремонтно−восстановительных работ. Как сообщили в минтрансе РК, достаточно широко распространены ремонтно-восстановительные работы дорожной одежды с применением метода холодного ресайклинга.

Технология холодного ресайклинга, к примеру, выполняется при ремонте автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью», где в 2024 году запланировано отремонтировать 8 участков общей протяженностью более 63 км.

Изношенное дорожное покрытие, как и ремонтные работы с неизбежными заторами в местах напряженного трафика, доставляет массу неудобств автолюбителям. Время, затраченное на ремонтные работы, играет важную роль для жителей, особенно в районах с высокой загруженностью дорог.

Ресайклинг (recycling) означает «переработку», «повторное использование» и представляет собой метод переработки асфальтового покрытия, подлежащего замене. Технология ресайклинга отлично зарекомендовала себя во всём мире: она помогает беречь экологию, поскольку при применении метода ресайклинга снижается потребление первичных ресурсов и уменьшается количество отходов. Кроме того, применение технологии ресайклинга значительно сокращает время ремонта дорожного полотна, что положительно сказывается на социальной напряженности населения.

Переработка асфальтобетонной смеси осуществляется непосредственно на строительной площадке. Материал не покидает участок ремонта и после необходимых технологических манипуляций (добавки стабилизирующих добавок) вновь укладывается на дорожное полотно. При мелком ресайклинге глубина воздействия составляет до 10 см, при глубоком – до 20−40 см. В зависимости от глубины воздействия на дорожное полотно, варьируется набор вспомогательной спецтехники. Например, для того, чтобы приготовить асфальт в смесительной камере машины при холодном методе необходима вода и битум, которые подаются по подключённым шлангам от спецавтомобилей цистерн. Горячий ресайклинг же требует наличие нагревательных элементов, системы подачи реагентов и вяжущего раствора, — рассказали о технологии в министерстве транспорта Крыма.

Всего в Республике (в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») в 2024 году будет отремонтировано около 190 км региональных дорог, в том числе, 23 дороги и 25 мостов и мостовых сооружений.