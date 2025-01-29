В Крыму для участников СВО подготовили 4,5 тысячи земельных участков

Для участников специальной военной операции в Крыму сформировано уже почти 4,5 тысячи земельных участков на территории Сакского, Черноморского и Ленинского районов. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.
После принятия соответствующего закона для наших защитников сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Сакского, Черноморского и Ленинского районов, — сообщил он.
В Сакском районе участки выделены в Лесновском (511), Молочненском (165) и Штормовском (676) поселениях, в Черноморском — 150 земельных участков в Окуневском поселении. В Семисотском поселении Ленинского района выделено 972 участка.
На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района (1945 участков). Профильными ведомствами ведется работа по подведению коммуникаций к массивам, — дополнил Владимир Константинов.
На сегодняшний день в собственность участникам СВО уже передано 2548 земельных участков, из них в 2024 году — 1633 участка.
В конце 2024 года председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщал, что участникам специальной военной операции выделено 4900 земельных участков в шести регионах республики.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО. В частности, участники специальной военной операции, которые заключили контракт с Минобороны с 5 сентября, гарантировано имеют право на получение земельного участка в Крыму.
источник: РИА Новости Крыма
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