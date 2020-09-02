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В Крыму до 5 сентября – чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму до 5 сентября – чрезвычайная пожарная опасность

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:34 02.09.2020

Главное управление МЧС России по Республике Крым распространило штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на территории полуострова. Подчеркивается, что в «зоне риска» восточные и центральные районы Крыма.

Напомним, что в связи с высокой пожарной опасностью с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что на период действия особого противопожарного режима запрещается:

— посещение гражданами лесов, ограничивается въезд автотранспорта в лесные массивы;

— разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществах;

— выжигать сухую растительность.

Отметим, что за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 13 пожаров, из них 2 в жилом секторе, 1 в нежилом, а также 10 возгораний сухой растительности и мусора. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 2974 пожара, из них 2015 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора. Кроме того, в этом году на территории Республики Крым произошло 87 лесных пожара. Основная причина данных возгораний — неосторожное обращение населения с огнём.

Подобно о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО.

В Крыму до 5 сентября – чрезвычайная пожарная опасность

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