В Крыму до конца 2023 года полторы тысячи семей репатриантов получат квартиры

В Крыму до конца 2023 года еще 1 500 семей репатриантов получат квартиры. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его информации, в очереди на получение жилья на сегодняшний день стоит 3 067 семей.

Программа по обустройству депортированных будет в дальнейшем продолжена. К сожалению, низкая скорость и объем строительства такого жилья не позволяли решить этот вопрос ранее, но уже сегодня мы движемся соответствующими темпами. Уверен, что все, что делается в этом направлении по поручению нашего Президента, будет доведено до конца, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что за прошедший период порядка 4 тысяч семей получили земельные участки, до конца года будет выделено еще 1 500 участков.