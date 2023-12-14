В Крыму догазифицируют 28 тысяч домовладений

Сегодня, на подведении итогов года, которое проходило в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции, Президент России Владимир Путин сообщил, что к концу 2023-го в стране подача газа организована в 450 тысяч домохозяйств. Помимо этого, техническая возможность подключения к газовой системе доступна еще миллиону. Лидер страны отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться.

В Крыму, по информации республиканского министерства топлива и энергетики, в планах к 2025 году догазифицировать 28 тысяч домовладений. А за последние два года голубое топливо получили 11 273 домовладения. Помимо этого, предусмотрена техническая возможность для подключения порядка 13 тысяч домов.