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В у догазифицируют 28 тысяч домовладений
Фото: pikist.com

В Крыму догазифицируют 28 тысяч домовладений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:37 14.12.2023

Сегодня, на подведении итогов года, которое проходило в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции, Президент России Владимир Путин сообщил, что к концу 2023-го в стране подача газа организована в 450 тысяч домохозяйств. Помимо этого, техническая возможность подключения к газовой системе доступна еще миллиону. Лидер страны отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться.

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В Крыму, по информации республиканского министерства топлива и энергетики, в планах к 2025 году догазифицировать 28 тысяч домовладений. А за последние два года голубое топливо получили 11 273 домовладения. Помимо этого, предусмотрена техническая возможность для подключения порядка 13 тысяч домов.

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