Новости Республики
В Крыму документы на участие в программе «Земский работник культуры» принимают до 10 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 06.10.2025

По программе «Земский работник культуры» с 8 сентября по 10 октября 2025 года объявлен прием документов претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты работникам культуры Республики Крым, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Крым. Единовременная выплата составляет 1 млн рублей.

В дополнительном конкурсном отборе могут участвовать не только работники культуры, но и выпускники организаций высшего или среднего профессионального образования.

В библиотеках и музеях, детских школах искусств, культурно-досуговых учреждениях Джанкойского, Бахчисарайского, Ленинского, Кировского, Симферопольского, Советского, Черноморского, Белогорского, Первомайского и Раздольненского районов, а также в Алуште и Судаке имеется 38 вакантных должностей. Среди них художественные руководители, заведующие клубом, руководители клубных формирований, кружков, преподаватели различных дисциплин, библиотекари, библиографы, балетмейстеры, научные сотрудники и методисты музеев, культорганизаторы.

Участниками конкурсного отбора могут стать:

  • граждане Российской Федерации с высшим или средним специальным образованием, соответствующим квалификационным требованиям к вакантной должности;
  • лица, проживающие или работающие за пределами населенного пункта, в котором планируют работать;
  • работники культуры, не получавшие выплату по программе ранее.
Этапы реализации программы:

  • с 8 сентября по 10 октября 2025 года – прием заявлений от претендентов;
  • до 20 октября 2025 года – работа комиссии по рассмотрению и оценке заявок;
  • до 23 октября 2025 года – утверждение списков получателей выплат;
  • до 01 ноября 2025 года – подписание трудовых договоров с организациями культуры;
  • до 01 декабря 2025 года – получение единовременной компенсационной выплаты работниками культуры, прошедшими конкурсный отбор.

Заявления следует отправлять в Проектный офис по реализации программы «Земский работник культуры» почтой (по адресу: 295017 г. Симферополь, ул. Киевская, 39, ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма») или на электронную почту: kukiit@kukiit.ru. Проконсультироваться можно по телефону: +7 (3652) 73-30-94 (ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, кроме нерабочих дней).

Подробная информация опубликована на официальном сайте Министерства культуры Республики Крым в разделе «Программа «Земский работник культуры».

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

