В Крыму дольше всего на одном месте работают медсестры, рабочие и учителя

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах трудятся самые стабильные сотрудники. Мы рассматривали резюме жителей Крыма от 30 до 35 лет: в этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда.

SuperJob выяснил, что самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте — учителя (6, 1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в 6 лет.

Показатель частоты смены мест работы зависит от сферы деятельности. Там, где практикуется проектная занятость и срочные трудовые договоры, средний срок работы ниже. Так, например, самыми непостоянными специалистами являются пиарщики. Они меняют работодателя каждые 2 года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем около 2,5 лет.

Какие процессы привели к тому, что показатель среднего срока работы на одном месте по сравнению с 2020 годом вырос в большинстве изученных профессиональных групп, особенно, среди менеджеров ВЭД (+2,6 года), медицинских представителей (+2,4 года), юристов и менеджеров по продажам (плюс по 2,3 года). В первую очередь, это кадровый дефицит: в условиях серьезной нехватки работников компании сосредоточились на удержании персонала. Соискатель сегодня совсем другой: стало больше тех, кто ищет новое место работы, не увольняясь со старого.

Время проведения: август 2024 года

Просмотры: 8