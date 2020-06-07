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В Крыму дореволюционное судно более чем вековой давности превратят в туристический объект
Фото: Елена Богданович

В Крыму дореволюционное судно более чем вековой давности превратят в туристический объект

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:55 07.06.2020

В Крыму отреставрируют для туристов старинный теплоход «Князь Багратион». Об этом сообщил глава администрации Судака Игорь Степиков. Судно, построенное в 1912 году, на своем веку повидала многое. «Князь Багратион» — последний сохранившийся представитель первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов и памятник Волжского судоходства. Всего с 1911 по 1917 год выпустили 11 таких теплоходов.  Этот еще в 80-х годах прошлого века курсировало Волге. В 90-х «Багратион» стал плавучим рестораном, но уже лет 20 – на «вечной стоянке», близ мыса Меганом, в окрестностях Судака.

Длина парохода 90 метров, ширина – 12 метров. У него даже есть хозяин. Согласится ли он на реконструкцию и превращение старинного (и заброшенного) судна в туристический объект? Как минимум, подобные планы есть у администрации Судака.

Теплоход находится на участке, который передан в федеральную собственность (для форума «Таврида» — ред.). Рассматриваются разные возможности: либо он будет использоваться как архитектурный объект — отреставрируют и оставят на месте, либо будут договариваться с собственником о другой судьбе, — рассказал Игорь Степиков. — «Князь Багратион» внутри требует глобальной проверки, инвентаризации. Как исторический объект, куда будут водить экскурсии, он может быть восстановлен.

Как пишет «Интерфакс», у теплохода проржавели нос и борт, от штормов сильно пострадали трюм и нижняя палуба. Внутренняя отделка сохранилась лучше, осталась часть мебели и пианино.

В Крыму дореволюционное судно, более чем вековой давности, превратят в туристический объект

Фото: Елена Богданович

В Крыму дореволюционное судно более чем вековой давности превратят в туристический объект

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