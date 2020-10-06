В Крыму досрочно завершили ремонт дороги Бахчисарай – Шелковичное. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

Специалисты подрядной организации отфрезеровали старое покрытие на участке от Бахчисарая до села Синапное, устранив дефекты и подготовив участок под укладку. После этого дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя и укладку верхнего слоя покрытия на площади более чем 143 тысяч кв. метров.

Вдоль дороги был установлен бортовой камень, укреплены обочины и устроены парковочные карманы. После завершения всех работ на асфальтобетонное покрытие нанесли дорожную разметку. Протяженность ремонта этой дороги составила 20 километров. Работы были завершены досрочно, согласно условиям контракта, они должны были быть закончены в декабре, — сообщает пресс-служба подрядчика – АО «ВАД».

Фото: пресс-служба АО «ВАД».