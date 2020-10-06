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В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 06.10.2020

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги Бахчисарай – Шелковичное. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВАД».

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

Специалисты подрядной организации отфрезеровали старое покрытие на участке от Бахчисарая до села Синапное, устранив дефекты и подготовив участок под укладку. После этого дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя и укладку верхнего слоя покрытия на площади более чем 143 тысяч кв. метров.

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

Вдоль дороги был установлен бортовой камень, укреплены обочины и устроены парковочные карманы. После завершения всех работ на асфальтобетонное покрытие нанесли дорожную разметку. Протяженность ремонта этой дороги составила 20 километров. Работы были завершены досрочно, согласно условиям контракта, они должны были быть закончены в декабре, — сообщает пресс-служба подрядчика – АО «ВАД».

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

Фото: пресс-служба АО «ВАД».

В Крыму досрочно завершили ремонт дороги «Бахчисарай – Шелковичное»

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