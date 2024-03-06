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В у — две трагедии на железной дороге
фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт

В Крыму — две трагедии на железной дороге

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:31 06.03.2024

Два трагических случая травмирования произошли на железной дороге в районном центре Красногвардейское Республики Крым:

  • вчера в 19:20 в Дежурную часть Крымского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурного по станции Урожайная о том, что пассажирским поездом №316 «Симферополь — Адлер» была травмирована 73-летняя жительница Красногвардейского района. На место чрезвычайного происшествия была направлена следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на станции Джанкой, которая установила, что пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Каретой скорой медицинской помощи пострадавшая была направлена в ближайшую больницу. От полученных травм она скончалась в реанимационном отделении.
  • сегодня в 11:30 в Дежурную часть линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурного по станции Урожайная о том, что пассажирским поездом №27/28 «Москва — Симферополь» смертельно травмирован мужчина. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что мужчина шел по железнодорожному полотну и на предупреждающие звуковые сигналы не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 50-летний житель пгт. Красногвардейское скончался на месте.
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По результатам проверки обоих трагических случаев, следственными органами будет принято процессуальное решение.

Транспортные полицейские жителям и гостям Республики Крым напоминают о мерах личной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Пользуйтесь только установленными переходами через железнодорожные пути. Не перебегайте через пути перед движущимся составом. Не передвигайтесь под вагонами. Не залазьте на вагоны, так как контактная сеть имеет напряжение в 27 000 вольт. Не используйте наушники для прослушивания музыки при движении вдоль и через железнодорожные пути. Не позволяйте детям играть возле объектов железной дороги.

источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорт

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