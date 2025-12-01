В Крыму двое «иногородцев»-аферистов «нагрели» 8 пенсионеров на 2,5 млн рублей

Прямо сейчас:
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:20 01.12.2025

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым задержали двух курьеров, причастных к пособничеству дистанционным мошенникам. Злоумышленники выманили у жителей региона свыше 2,5 миллиона рублей.

В преступную группу вошли 20‑летний юноша и 17‑летняя девушка. Любовная парочка откликнулась на объявление о подработке в мессенджере и приехала в Крым из соседнего региона. Куратор пообещал им лёгкий заработок: нужно было лишь приезжать по указанным адресам и забирать деньги якобы у криптоинвесторов.

Сами мошенники действовали следующим образом: звонили пенсионеркам, представляясь сотрудниками полиции, и сообщали, что их дочери попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах на лечение. Поверив злоумышленникам, женщины передавали наличные прибывшим курьерам. Всего от рук аферистов пострадало 8 жительниц из Кировского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов в возрасте от 63 до 90 лет.

Интересно, что уже при первом выезде посыльные заподозрили неладное: одна из бабушек начала расспрашивать о здоровье дочери. Однако, несмотря на сомнения, молодые люди продолжили преступную деятельность, получая за каждый выезд по 5 тысяч рублей, — озвучили детали криминальной истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. В ходе обыска у них изъяли 2 000 евро, которые они не успели отправить на счёт куратора, а также банковские карты и гаджеты, имеющие доказательственное значение.

По данному факту следователем полиции возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу, а его несовершеннолетней сообщнице – запрет определённых действий. Расследование продолжается.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

