В Крыму двух мужчин приговорили к 4 годам колонии за вымогательство

Суд установил, что в 2022 – 2023 годах подсудимые требовали от потерпевших, занимающихся предпринимательской деятельностью, денежные средства, права на часть имущества или на получение половины дохода от ведения предпринимательской деятельности, угрожая уничтожением имущества и распространением сведений, позорящих потерпевших.

Всего мужчины получили от пострадавших более двух миллионов рублей. Их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел.

Прокуратура Феодосии не согласилась с назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке, уточнили в надзорном ведомстве.

Верховный суд Крыма согласился с доводами апелляционного представления, удовлетворил требования прокурора, приговорив виновным к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, осужденные взяты под стражу в зале суда, – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое жителей Ялты приговорены к лишению свободы за вымогательство двух миллионов рублей у знакомого. Фигуранты одолжили своему знакомому 330 тысяч рублей. Затем они вынудили его оформить договоры займа на общую сумму 900 тысяч рублей.

