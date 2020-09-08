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В Крыму едва ли не каждый день обезвреживают боеприпасы ВОВ. Десятками
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Крыму едва ли не каждый день обезвреживают боеприпасы ВОВ. Десятками

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 08.09.2020

8 сентября в Крыму были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в количестве 89 единиц:

  • шестьдесят восемь авиационных осколочных бомбы (АО-2.5) массой 2.5 кг,
  • пятнадцать фугасных авиационных бомб (ФАБ-100) массой 100 кг,
  • две фугасные авиационные бомбы (ФАБ-1000) массой 1000 кг,
  • четыре фугасные авиационные бомбы (ФАБ-2000) массой 2000 кг , обнаруженные в «Крепости Керчь» ГО Керчь.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживание проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму едва ли не каждый день обезвреживают боеприпасы ВОВ. Десятками

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